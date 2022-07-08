Çaldıran Belediyesi 100 aileye kurbanlık koyun ve bayram şekeri dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıran Belediyesi 100 aileye kurbanlık koyun ve bayram şekeri dağıttı

08.07.2022 16:51

Çaldıran Beleyesi, kurban kesemeyen 100 aileye kurbanlık koyun ile bayram şekeri, lokum ve kolonya dağıttı.

Çaldıran Beleyesi, kurban kesemeyen 100 aileye kurbanlık koyun ile bayram şekeri, lokum ve kolonya dağıttı.

Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesindeki hayvan pazarında düzenlenen programda, ekipler, dağıtılan kurbanlıkları araçlarla vatandaşların evine götürdü.

Programa katılan Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye olarak vatandaşlara kurbanlık yardımında bulunduklarını söyledi.

Kurban kesemeyen 100 aileye destek verdiklerini belirten Ensari, "Aynı zamanda aracı olmayan vatandaşlarımızın kurbanlıklarını da kapılarına teslim ediyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca şeker, kolonya ve lokum yardımında bulunduk. Şimdiden kesilecek kurbanları Rabbim kabul buyursun." dedi.

Vatandaşlardan Serdar Güney, bu yıl maddi sıkıntılardan dolayı kurban kesemediklerini ifade ederek, "Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu. Kurban ve şekeri yardımında bulundular. Allah razı olsun." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıttı İzmit Belediyesi mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıttı ERZURUM'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KURBANLIK KOYUNLAR ÖLDÜ ERZURUM'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KURBANLIK KOYUNLAR ÖLDÜ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesi 100 aileye kurbanlık koyun ve bayram şekeri dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:25:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çaldıran Belediyesi 100 aileye kurbanlık koyun ve bayram şekeri dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement