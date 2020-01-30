Çaldıran Belediyesi ile HEM arasında protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesi ile HEM arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Çaldıran Belediyesi ile HEM arasında protokol imzalandı

6 saat önce

Çaldıran'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Çaldıran Belediyesi arasında sportif ve kültürel kursların açılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Çaldıran Belediyesi ile HEM arasında protokol imzalandı, System.String[]

Çaldıran'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Çaldıran Belediyesi arasında sportif ve kültürel kursların açılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde ardından konuşan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, madde bağımlılığının gençlerin ruhunu, aklını ve bedenini teslim aldığını üzüntüyle gördüklerini söyledi.

Çaldıran Belediye Başkanlığı olarak madde bağımlılığıyla sonuna kadar mücadele ederek gençleri topluma kazandırmayı amaçladıklarını bildirerek, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüyle imzalanan protokolle spor kursları açtık. Gençlerimizin bir spor branşıyla mutlaka ilgilenmelerini ve sporla iç dünyalarını geliştirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Geceleri uyumadan önce uğraştığınız ve gördüğünüz son şey sosyal medya hesaplarınız değil kitap satırları olsun. Ayrıca bedeninizi ve ruhunuzu sporla güçlendirin. Bu aynı zamanda karakter gelişiminizi de etkileyecektir. 'Spor yap güvende kal' sloganıyla halkımızı bu farkındalığın etrafında bağımlılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi, Şefik Ensari, Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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