Çaldıran Belediyesi kışın olumsuz yaşanmaması için kriz masası kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesi kışın olumsuz yaşanmaması için kriz masası kurdu - Son Dakika

Çaldıran Belediyesi kışın olumsuz yaşanmaması için kriz masası kurdu

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediyesi kış mevsimi dolayısıyla olumsuzluklara karşı kriz masası kurdu.

Çaldıran Belediyesi kışın olumsuz yaşanmaması için kriz masası kurdu, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediyesi kış mevsimi dolayısıyla olumsuzluklara karşı kriz masası kurdu.


Yoğun kış şartlarının yaşandığı ve hava sıcaklığı zaman zaman 46 dereceyi bulduğu İran sınırında bulunan 2050 Rakımlı Çaldıran ilçesinde Çaldıran Belediye Başkanlığınca kriz masası oluşturuldu. Çaldıran Belediyesi, kış mevsiminde yer yer 1.5-2 metreye yakın karın yağdığı, yüksek kesimlerde ise sorunların yaşanmaması, halkın mağdur olmaması için oluşturulan araç filosu ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak çalışmalarına başladı. D975 Uluslararası transit yol üzerinde bulunan Çaldıranın, trafik yoğunluğunun yaşandığı 3533 Rakımlı Tendürek Dağı Geçidi, zaman zaman ulaşıma kapanarak mağdur olan sürücülerin imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor. Çaldıran ilçesi 2050 Rakımla Doğu Anadolu Bölgesinin en soğuk ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Hava sıcaklığının eksi 46 derecelerin yaşandığı ve kar yağışının yoğunlukla olduğu bir ilçedir. Halkımızın sorun yaşamaması için karla mücadele ile ilgili "Kriz masası" kurduk. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipleri araç filomuzla birlikte hazır hale getirdik ve çalışmalarımıza aralıksız başladık. Kriz masamızın düzenli hizmet edebilmesi için ilçemizi belli gruplara ayırarak teknik personellerimizin takibiyle halkımızın sorun yaşamaması için gerekli tüm önlemleri almış bulunmaktayız. İlçemiz Uluslararası D975 karayolu üzerinde bulunmaktadır. 3538 Rakımlı Tendürek Dağında geçen transit yolda kar yağışı zaman zaman sürücülere sorun yaşatmaktadır. Bu güzergahta seyahat eden sürücülerimizin imdadına Çaldıran Belediyesi gerekli her türlü yardımları yaparak sürücülerimizi rahat seyahat etmelerine ciddi anlamda katkı sunuyor, sunmaya da devam edecektir. İlçe merkezimizde aralıksız kar temizleme çalışmaları yapılırken buzlanmalara karşı gerekli yol tuzlama çalışmalarımız sürmektedir. Yoğun kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarının anında açılması için gece gündüz ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. İlçe merkezimizde kar küreme araçlarıyla karlar temizlenerek ilçe dışına taşınmaktadır Amacımız ilçemizde ikamet eden halkımızın rahat bir kış geçirmelerine katkı sunmaktır" dedi. - VAN

Çaldıran, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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