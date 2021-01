Çaldıran Belediyesi mobil aşevi, her gün 80 faklı yerde bulunan 400 kişiye sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, maddi durumu düşük ailelere sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Çaldıran Belediyesi mobil aşevi ilçe merkezi ve ilçe kırsalından bulunan 80 farklı noktada bulunan ihtiyaç sahibi 400 kişiye her gün sıcak yemek dağıtımına başladı. Çaldıran Öğretmenevi yemekhanesinde sabahın erken saatlerinde hazırlanan yemekler, Çaldıran Belediyesi mobil aşevi ekipleri tarafından alınarak mobil aşevi aracılığıyla 400 kişinin evlerine tek tek servis yapılıyor. Her gün üç çeşit değişik menülerde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak sofralarında sıcak yemek yeme imkanına kavuşuyorlar. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç ailelerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Çaldıran Belediyesi olarak pandemi döneminde maddi durumu iyi olmayan 400 vatandaşımıza sıcak yemek sunma imkanını oluşturduk. Belediyemizin imkanları ile yapılan hizmette mobil aşevi aracımızla her gün 80 farklı noktada bulunan 400 kişiye sıcak yemek sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye olarak yardıma muhtaç ailelerimize rutin yaptığımız gıda yardımları devam ederken Çaldıran Öğretmenevi yemekhanesinde hijyen koşullarda her gün değişik üç menü halinde hazırlanan yemekler belediyemiz mobil aşevi aracıyla alınarak evlere servis edilmektedir. Yardıma muhtaç ailelerimizin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Her gün aynı saatte sofralarında sıcak yemek bulan vatandaşlar ise Belediyenin mobil aşevi uygulamasından çok memnun olduklarını ifade ederek, "Belediye başkanımızın talimatıyla her gün değişik menülerde günde üç çeşit yemek hazırlanarak evimiz kapısına kadar gönderiyor. Maddi durumumuz her gün üç çeşit yemek yemeye uygun değildi. Belediye başkanımızın bu desteğiyle her gün ailemizle değişik sıcak yemekleri soframızda bulma imkanını bulduk. Bu tür uygulamanın devam etmesini diliyoruz belediye başkanımızdan Allah razı olsun" dediler. - VAN