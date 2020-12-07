Çaldıran Belediyesi'nden çiftçiye sulama kanalı desteği - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediyesince, kentte tarıma elverişli arazilerin suya kavuşması için çalışma başlatıldı.

Tarıma elverişli topraklarından istedikleri verimi alamayan çiftçiler, belediyeden sulama kanalı talep etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda sulama kanalları oluşturarak, daha fazla toprağın su ile buluşmasını sağlamak için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçenin geçim kaynağının çiftçilik olduğunu söyledi.

Belediye olarak tarıma elverişli olup ancak su ile buluşamayan arazilerin, açtıkları kanallarla su ile buluşmasını sağladıklarını belirten Ensari, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, ilçemizde su ile buluşmayan tarımsal arazilerin kalmamasıdır. Tarım arazilerinin sulama işleminin yapılmasıyla sulama kanalları ve bazı bölgelerde koruge borular döşeyerek bakir topraklar su ile buluşacak. Çalışmalarımız Soğuksu, Han, Aşağı Kuyucak, Yukarı Mutlu, Alakaya, Toprakseven mahallelerimizde tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yaz sezonunda su ile buluşmayan diğer topraklarımızın bereketlenmesi için çalışmalarımız devam edecektir."

Çiftçiler ise desteğinden dolayı belediyeye teşekkür etti.