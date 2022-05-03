Çaldıran Belediyesi'nden çocuklara "atlıkarınca" sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıran Belediyesi'nden çocuklara "atlıkarınca" sürprizi

03.05.2022 10:50
Çaldıran Belediyesi'nden çocuklara "atlıkarınca" sürprizi

Çaldıran Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca 8 köyde çocuklara bayram hediyesi olarak atlıkarınca etkinliği yaptı.

Çaldıran Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca 8 köyde çocuklara bayram hediyesi olarak atlıkarınca etkinliği yaptı.

İlk defa atlıkarıncaya binen çocuklar gönüllerince eğlenip, bayramın tadını çıkardı. Zabıta ekiplerince çocuklara pamuk şeker de ikram edildi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, eğlencelerine eşik ettiği çocuklara çeşitli oyuncaklar ve çikolata verdi.

Bugüne kadar atlıkarıncaya binmeyen çocuklar için belediye olarak sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Ensari, "Bayram buyunca, günde 2 köy olmak üzere toplam 10 köyümüzde atlıkarınca etkinliği olacak. Diğer köy çocuklarımızdan da talep geldi. Oradaki çocuklarımızı da kırmayacağız ve bayram sonrasında da bu etkinliğimiz devam edecek. Çocukların sevincine bir belediye başkanı olarak ortak olmaya çalıştım. Bugünün çocukları çok şanslı. Bu bayramı çocuklarımızla dolu dolu yaşıyoruz." dedi.

Büyük mutluluk yaşayan çocuklar da belediye ekiplerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
RAWALPİNDİ - Pakistan'da Ramazan Bayramı namazı RAWALPİNDİ - Pakistan'da Ramazan Bayramı namazı Yıldırım'ın en özel zabıtasına başkan Yılmaz'dan bayram ziyareti Yıldırım'ın en özel zabıtasına başkan Yılmaz'dan bayram ziyareti

Ramazan Bayramı, Şefik Ensari, Zabıta, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesi'nden çocuklara 'atlıkarınca' sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:39 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 10:58:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çaldıran Belediyesi'nden çocuklara "atlıkarınca" sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement