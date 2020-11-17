Çaldıran Belediyesi patates hasadına başladı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırladığı proje kapsamında ekimini yaptığı patateslerin hasadına başladı.

İlkbaharda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde belirlenen 20 dönümlük alana numune amacıyla ekilen patatesin hasadı yapılıyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede her çeşit ürünün yetiştirilebileceğini çiftçilere göstermek ve ekonomiye katma değer sağlamak istediklerini söyledi.

İlçede ekimini gerçekleştirdikleri mercimek, nohut ve kuru fasulyenin hasadını tamamladıklarını, patatesin de hasadına başladıkladını anlatan Ensari, "Bunları halkımızla da paylaşma imkanını bulduk. Son olarak ilçemizin iki farklı noktasında 20 dönümde ektiğimiz patatesin hasadını yapıyoruz. Patateslerin bir kısmını gelecek yıl kullanmak üzere ayırdık, diğer patatesleri de ilçemizdeki ihtiyaç sahipleine dağıttık. Çiftçileri farklı ürünlerle tanıştırarak ilçemizin ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.