Son Dakika Haberleri: Çaldıran Belediyesi personeline işaret dili kursu
Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesi personeline işaret dili kursu - Son Dakika

Çaldıran Belediyesi personeline işaret dili kursu

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından personellerine yönelik işaret dili kursu açıldı.

Çaldıran Belediyesi personeline işaret dili kursu, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından personellerine yönelik işaret dili kursu açıldı.


Çaldıran Belediye Başkanlığı ile Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklaşa işaret dili kursu açtı. Toplamda 120 saat sürecek işaret dili kursunu tamamlayan personele sertifika verileceğini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediyeye gelen işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilmeyi amaçladıklarını belirtti. Ensari, "Belediyemizde çalışan personellerimiz için işaret dili kursu başlattık. 120 saat sürecek işaret dili kursumuzun sonunda personellerimize sertifikaları verilecek. Amacımız, belediyemize gelen işitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek dertlerine derman olabilmektir. Belediyemizin hizmetleri herkesimden halkımıza yapılıyor, buna engelli kardeşlerimiz de dahildir" dedi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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