Çaldıran Belediyesinden 2 bin öğrenciye kitap desteği - Son Dakika
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Çaldıran Belediyesinden 2 bin öğrenciye kitap desteği

31.03.2022 12:51
Çaldıran Belediyesinden 2 bin öğrenciye kitap desteği

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından lise ve üniversite sınavına hazırlanan 2 bin öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı.

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından lise ve üniversite sınavına hazırlanan 2 bin öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı.

Okullarda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, onlara kaynak kitabı hediye etti.

İlkokul öğrencilerinde de çanta ve kırtasiye dağıtıldı.

Kaymakam Türker, gazetecilere, belediye tarafından ilçedeki 8 ve 12. sınıfta okuyan öğrencilere kaynak kitap setleri dağıtmak amacıyla okulları ziyaret ettiklerini söyledi.

Devletin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu ifade eden Türker, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki ilçemizde öğrencimizin daha iyi okullara gitmesi, hayallerini kurdukları üniversitelere kavuşmasıdır. Bunun için her daim öğrencilerimize maddi ve manevi desteklerimiz olacaktır. Bu çalışmaları geçmişte de yaptık şu anda da yapmaktayız."

Belediye Başkanı Şefik Ensari de her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere belediye olarak ücretsiz hazırlık ve test kitap setleri verdiklerini aktaran Ensari, şunları kaydetti:

"Daha önce belediye olarak kitap desteği bulunduğumuz öğrencilerden 16'sı tıp fakültesi kazandı. O öğrencilerimize diz üstü bilgisayar hediye ettik. Geçen yıl 5 bin ile 10 bin sıralamasına giren öğrencilerimizi yarım altınla ödüllendirdik. Bu ödülleri vermemizdeki tek amaç öğrencilerimizi başarıya teşvik etmek. Şu anda üniversitelerdeki öğrencilerimize de yardımcı olmaktayız. Geleceğimizin teminatı olan 2 bin öğrenci kardeşimize hayalleri olan okul ve üniversitelere kavuşmaları için kaynak ve test kitap setlerinin dağıtıyoruz."

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Türker ve Ensari'ye teşekkür etti.

Kitap dağıtımına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Bumin Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesinden 2 bin öğrenciye kitap desteği - Son Dakika


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