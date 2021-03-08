Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kadına şiddeti içeren 30 eserin sergilendiği sergi, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ve Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin ile çok sayıda kadının katılımıyla açıldı. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak gerçekleşen sergi alanına gelenler, belediye görevlilerince ateş ölçerlerle ateşleri ölçüldü. Sergi alanında ziyaretçi kadınlara keman dinletisi sunulup karanfiller ve çeşitli hediyeler verildi.

Burada bir konuşma yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Başta evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin ve HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün burada Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bizde Çaldıran Belediyesi olarak şiddete maruz kalan kadınlarımızın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kadına uygulanan şiddeti konu alan uluslar arası ödül almış fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergimizi açtık. Sergimiz sadece bugüne mahsus olmayacak, haftanın belirli günlerinde köylerimizde bulunan okullarımızda vatandaşlarımıza da açılacak. Sergimizle birlikte sempozyumlar da düzenleyerek vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve duyarlılıklarının artırılmasını sağlayacağız. Çaldıran Belediyesi olarak kurduğumuz beyaz masa birimindeki bayan çalışma arkadaşlarımız, sorunu ve sıkıntısı olan kadınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında görevlendirilerek çalışmalarımız devam etmektedir. Kadına şiddet konusu sadece ülkemizin değil dünyamızın en büyük sorunudur. Unutmayalım o kadınlar bizlere Allah'ın birer emanetleridir. Kadına en büyük değeri veren İslam dinidir. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir dine sahibiz. Kadına toplum olarak değer vermek zorundayız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür ederek, "Kadına yönelik şiddet sergisi de gerçekten fazlasıyla anlam kazandı. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü ülke şiarıyla tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi sonrası Belediye Başkanı Ensari, kamu kurumlarda çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil dağıttı. - VAN