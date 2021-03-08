Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika

Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği

08.03.2021 17:09
Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fotoğraf sergisi düzenlendi.

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kadına şiddeti içeren 30 eserin sergilendiği sergi, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ve Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin ile çok sayıda kadının katılımıyla açıldı. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak gerçekleşen sergi alanına gelenler, belediye görevlilerince ateş ölçerlerle ateşleri ölçüldü. Sergi alanında ziyaretçi kadınlara keman dinletisi sunulup karanfiller ve çeşitli hediyeler verildi.

Burada bir konuşma yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Başta evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin ve HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün burada Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bizde Çaldıran Belediyesi olarak şiddete maruz kalan kadınlarımızın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kadına uygulanan şiddeti konu alan uluslar arası ödül almış fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergimizi açtık. Sergimiz sadece bugüne mahsus olmayacak, haftanın belirli günlerinde köylerimizde bulunan okullarımızda vatandaşlarımıza da açılacak. Sergimizle birlikte sempozyumlar da düzenleyerek vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve duyarlılıklarının artırılmasını sağlayacağız. Çaldıran Belediyesi olarak kurduğumuz beyaz masa birimindeki bayan çalışma arkadaşlarımız, sorunu ve sıkıntısı olan kadınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında görevlendirilerek çalışmalarımız devam etmektedir. Kadına şiddet konusu sadece ülkemizin değil dünyamızın en büyük sorunudur. Unutmayalım o kadınlar bizlere Allah'ın birer emanetleridir. Kadına en büyük değeri veren İslam dinidir. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir dine sahibiz. Kadına toplum olarak değer vermek zorundayız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür ederek, "Kadına yönelik şiddet sergisi de gerçekten fazlasıyla anlam kazandı. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü ülke şiarıyla tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi sonrası Belediye Başkanı Ensari, kamu kurumlarda çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil dağıttı. - VAN

Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği
Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği
Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği

Kadınlar Günü, Çaldıran, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı         
20:27
80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı         
20:01
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:17:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei