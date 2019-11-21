Son Dakika Haberleri: Çaldıran Belediyesinden basın açıklaması
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Çaldıran Belediyesinden basın açıklaması

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediyesi, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Çaldıran Belediyesinden basın açıklaması, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediyesi, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yayımladı.


Çaldıran Belediyesinden yapılan açıklamada, "2019 Mart yerel seçimlerinin ardından Çaldıran Belediyesi olarak verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yaptığımız her hizmetti; kişilerin, toplumların ve mahallelerimizin siyasi düşüncesine bakmaksızın eşit şekilde halkımıza ulaştırmaktayız. Yapılan hizmetlerin belediyemizin yetki alanları içinde olması ya da olmaması dahilinde halkımızın her türlü sorun ve taleplerine el atmak adına tüm olanaklarımızla seferber olmaktayız. Sorumluluk alanlarımızda bulunmayan tarımsal alanlarda hizmetlerimiz olduğu kadar yol ve temizlik gibi hizmetlerin eşit şekilde vatandaşlarımıza ulaştığını kamuoyu ile paylaşma gereği duyulmaktadır. Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bilinçli olarak Çaldıran Belediyesinin siyasi görüş ayrılığından dolayı hizmetlerin yapılmadığı yönünde asılsız haberlerin yayımlanıyor. Bu tür asılsız haberlerin medya ya da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasının asılsız olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyasi düşüncelerden dolayı kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri art niyetli olan ve çoğu sahte hesap olduğu değerlendirilen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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