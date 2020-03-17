Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika

Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüsünün ortaya çıkmasıyla başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüsünün ortaya çıkmasıyla başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çaldıran Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirlerini arttırdı. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını korumak amacıyla aldığı önlemler çerçevesinde ilçedeki kamu kurum binalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan dezenfekte çalışmalarının her 15 günde bir yapılacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alınan korona virüsüne karşı çeşitli önlemler almıştık. Ülkemizde korona virüsünün baş göstermesiyle birlikte önlemlerimizi arttırdık, arttırmaya da devam edeceğiz. İlçemizde bulunan market, fırın ve kasap gibi tüm iş yerlerimizdeki denetimlerimizi arttırmanın ardından kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte camii, okul, hastane ve insanların toplu olarak bulunabileceği her yerde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarıyla halkımızın korona virüsüne karşı korunmalarını sağlıyoruz. Türkiye geneli olduğu gibi ilçemizdeki kahvehaneler ve kafelerin kapatılmasının ardından halkımızın Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu kurallara uymaları konusunda da duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - VAN

Çaldıran, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak         
17:14
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]