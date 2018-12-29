Son Dakika Haberleri: Çaldıran Belediyesinden Geceli Gündüzlü Karla Mücadele Çalışması

Çaldıran Belediyesinden Geceli Gündüzlü Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde üç gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Çaldıran Belediyesinden Geceli Gündüzlü Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde üç gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Çaldıran Belediyesi, kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede oluşturulan ve ilçenin altı farklı bölgesinde çalışmalarını yürüten karla mücadele ekibi, tuzlama çalışmalarını da yapıyor. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokakları da kardan temizleyen belediye ekipleri, acil durumlara da anında müdahale ediyor. Karla mücadele için oluşturulan kriz masasının gece gündüz durmadan çalıştığını ifade eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İlçemizde üç gündür devam eden yoğun kar yağışı birçok mahallemizin yollarını kapattı. Karla mücadele ekibimiz, 7/24 çalışmalarını sürdürmektedir. İlçemizde yoğun kar yağışıyla birlikte belediyemize ait iş makineleri ve kiraladığımız araçlarla birlikte vatandaşlarımızın ulaşımlarının aksamaması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İlçemizde özellikte belediyemizin 0539 552 96 01 whatsaap hattımıza yoğun yol açma ve hasta vatandaşlarımızın tedavilerinin aksamaması için talepler gelmektedir. Anında bu taleplere cevap vererek gerekli çalışmalarımızı anında yapıyoruz. İlçemizde hiçbir mahalle yolumuzun kapalı kalma durumu söz konusu olamaz. Belediyemizin oluşturduğu kriz masası ile birlikte ilçemizi altı farklı gruba ayırarak, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle çalışmalarımızı programlı olarak yürütmekteyiz. Karla mücadelede bulunan teknik ekiplerimiz, sürekli kırsal mahallelerde bulunan muhtarlarımız ile iletişim kurarak mahallelerimizin yol ve acil durumlarını değerlendirmekteler" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:37 Kaynak: İHA

Van, Kar, Çaldıran, Güncel
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