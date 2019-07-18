Çaldıran Belediyesinden iş yeri denetimi

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Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar

Kadın hırsız girdiği iş yerine tuvaletini yaptı!

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var