Çaldıran Belediyesinden kırsal mahalle yollarında tuzlama çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesinden kırsal mahalle yollarında tuzlama çalışması - Son Dakika

Çaldıran Belediyesinden kırsal mahalle yollarında tuzlama çalışması

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçede etkili olan soğuk havanın ardından yollarda oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran Belediyesinden kırsal mahalle yollarında tuzlama çalışması, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ilçede etkili olan soğuk havanın ardından yollarda oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, grup köy yollarında tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede etkili olan yağan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 37 dereceye kadar düştü. 2050 rakımlı Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde özellikle gece saatlerinde don olayının daha çok yaşanması ve yollarda oluşan buzlanmaya karşı belediye ekiplerince tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçenin 2050 rakımlı ve Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olduğunu söyledi. Ensari, "Bu dönemde zaman zaman hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düşebiliyor. Çaldıran Belediyesi olarak ilk defa bir uygulama başlattık. Kırsal mahallelerimize giden grup yollarımızda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün başlattığı yol tuzlama çalışmasıyla birlikte grup kırsal mahalle yollarını kullanacak sürücü ve yolcularımızın buzlanma sorunuyla karşılaşmadan düzenli seyahat edebilmelerine katkı sunuyoruz. İlçemizde daha önceki kış mevsiminde sadece ana arter ve caddelerde tuzlama çalışmaları yapılmaktaydı, ancak bu kış mevsiminde bizler sadece merkez değil ilçemiz kırsalında bulunan grup mahalle yollarımızda da tuzlama çalışması başlatarak halkın sorunsuz seyahat etmesine katkıda bulunduk" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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