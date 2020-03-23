Çaldıran Belediyesinden korona virüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesinden korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Çaldıran Belediyesinden korona virüs tedbirleri

14 dakika önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüsü salgınına karşı önlemlerini arttırdı.

Çaldıran Belediyesinden korona virüs tedbirleri, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüsü salgınına karşı önlemlerini arttırdı.


Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgının yayılmasını önlemek amacıyla Çaldıran Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri; esnafı sık sık denetlerken, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında geçici süreliğine kapatılan bazı iş yerlerinin de dışarıda tezgah açarak ürünlerini satmasını yasaklandı. Genelgeler doğrultusunda çalışmaların aralıksız yürütüleceğini belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını eksiksiz yürüttüklerini söyledi. Ensari, "İlçemiz İran'ın sıfır noktasında bulunmaktadır. korona virüsü salgınından korunmak amacıyla ekiplerimiz 7/24 iş başında kalarak çalışmalarını aralıksız yürütmektedir. İlçemizde dezenfekte çalışmalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında geçici süreliğine bazı iş yerlerinin kapatılmasının ardından zabıta ekiplerimiz kaldırımlarda sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satılmasını yasakladı" dedi.


Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları için zabıta ekipleri tarafından uyarıldığını ifade eden Başkan Ensari, "Evde kalan 65 yaş üstü halkımızın sorunları olması halinde zabıta müdürlüğümüzdeki ekipleri arayarak gerekli her türlü yardımları alabilecekler. Ülke olarak, ilçe olarak birlikte mücadele ederek bu illetten kurtulacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - VAN

Çaldıran, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

68 yaşındaki evsiz, misafirhaneye gitmemek için direndi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi         
20:12
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir         
15:48
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak         
14:54
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü         
14:42
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 12:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran Belediyesinden korona virüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]