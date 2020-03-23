Çaldıran Belediyesinden korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüsü salgınına karşı önlemlerini arttırdı.



Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgının yayılmasını önlemek amacıyla Çaldıran Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri; esnafı sık sık denetlerken, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında geçici süreliğine kapatılan bazı iş yerlerinin de dışarıda tezgah açarak ürünlerini satmasını yasaklandı. Genelgeler doğrultusunda çalışmaların aralıksız yürütüleceğini belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını eksiksiz yürüttüklerini söyledi. Ensari, "İlçemiz İran'ın sıfır noktasında bulunmaktadır. korona virüsü salgınından korunmak amacıyla ekiplerimiz 7/24 iş başında kalarak çalışmalarını aralıksız yürütmektedir. İlçemizde dezenfekte çalışmalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında geçici süreliğine bazı iş yerlerinin kapatılmasının ardından zabıta ekiplerimiz kaldırımlarda sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satılmasını yasakladı" dedi.



Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları için zabıta ekipleri tarafından uyarıldığını ifade eden Başkan Ensari, "Evde kalan 65 yaş üstü halkımızın sorunları olması halinde zabıta müdürlüğümüzdeki ekipleri arayarak gerekli her türlü yardımları alabilecekler. Ülke olarak, ilçe olarak birlikte mücadele ederek bu illetten kurtulacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - VAN