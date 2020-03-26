Çaldıran Belediyesinden korona virüsü salgınına karşı 'WhatsApp' hattı kuruldu - Son Dakika

VAN (İHA)- Van'ın Çaldıran Belediyesi, korona virüsü salgınının yaşandığı bugünlerde vatandaşın 7 gün 24 saat sorun, öneri ve taleplerinin karşılık bulabilmesi için 'WhatsApp' iletişim hattı kurdu.



Çaldıran Belediyesi, vatandaşın hizmete daha çabuk ulaşması için '0539 552 69 01' numaralı WhatsApp hattı kurdu. Vatandaşların 7 gün 24 saat karşılık bulabileceği WhatsApp iletişim hattıyla ilçede yaşanan olumsuzlukların daha kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.



Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, halkın kendilerine rahat ulaşması için 7 gün 24 saat hizmet verecek bir WhatsApp hattını hizmete sunduklarını söyledi. Şefik Ensari, "Amacımız, bize ulaşamayan vatandaşlarımızın hizmete, acil bir konuya ihtiyaç duymaları halinde veya şikayetlerle ilgili bize ulaşabilmeleridir. Özellikle korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ya da belediyemize ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın bizlere ulaşabilmeleri halinde her türlü destekte bulunabileceğimizi belirmek isterim. Çaldıran Belediyesi olarak halkımıza en güzel hizmetleri sunmak ve rahat bir yaşam sağlamalarını kendimize görev bildik" diye konuştu. - VAN