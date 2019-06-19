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Çaldıran Belediyesinden park ve bahçe bakımı

41 dakika önce

Van'ın Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce park ve bahçelerin bakımı aralıksız yürütülüyor.

Çaldıran Belediyesinden park ve bahçe bakımı, System.String[]
Van'ın Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce park ve bahçelerin bakımı aralıksız yürütülüyor.

2 bin 50 rakımlı ilçede havaların ısınmasıyla birlikte Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü harekete geçti. Vatandaşların sosyal yaşam alanlarında temizlik ve genel bakımını yapan belediye ekipleri, ilçedeki 10 dönümlük park ve refüjde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ağaçların genel bakımlarının ardından çiçeklendirme çalışmaları yapılacağını ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizin kışı soğuk ve uzun sürmektedir. Çaldıran'da havaların ısınmasıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce park ve yeşil alanların genel onarım ve bakımlarına başlandı. İlçemizde toplam 10 dönümlük yeşil alanımız bulunmaktadır. Gelecek sezonlarda yeşil alanlarımızı arttırarak, ilçemize renk katmayı planlıyoruz. İlçemizdeki sosyal alanların yanı sıra park ve refüjlerde bulunan yeşil alanlarımızın genel bakımlarının tamamlanmasıyla birlikte bu alanlarımızı çiçeklerle süsleyerek daha güzel bir görüntü sağlayacağız" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Van, Çaldıran, Güncel
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