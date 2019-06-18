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Çaldıran Belediyesinden şişme oyun parkı hizmeti

1 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, yaz tatiline giren çocukların daha güzel zaman geçirmeleri için şişme oyun parkını hizmete aldı.

Çaldıran Belediyesinden şişme oyun parkı hizmeti, System.String[]
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, yaz tatiline giren çocukların daha güzel zaman geçirmeleri için şişme oyun parkını hizmete aldı.

Çaldıran Belediyesi, okulların tatil edilmesiyle birlikte çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmeleri için şişme oyun parklarını ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Gülderen Mahallesi'ne götürerek çocukların eğlenmesini sağladı. İlke defa şişme oyun parklarıyla karşılaşan çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Şişme oyun parklarının tüm kırsal mahallelerdeki çocukların eğlenmesi için kullanılacağını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Belediyemize ait şişme park oyunlarımız bulunmaktadır. Okulların tatil edilmesi ile birlikte belediyemiz personellerince oyun parklarımızı ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerimize de götürülerek burada ikamet eden çocuklarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız uzun ve yorucu bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktılar. Bu yıl ki eğitimlerini tamamladılar. Artık oyun oynama ve eğlenme zamanlarıdır. Çaldıran Belediyesi olarak bu tatil döneminde eğlenmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. İlçemizde çocuklar ilk defa şişme oyun parklarıyla tanışıyorlar. Bu hizmet; ilçemizde son iki yılda yapılan bir çalışmalardır, ancak kırsal mahallelerimizde ikamet eden tüm çocuklarımızın bu ilki yaşamasını istiyoruz. Zaman zaman kırsal mahallelere bu oyun parklarını götürerek buradaki çocuklarımızın eğlenerek zaman geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

İlk defa şişme oyun parklarıyla tanıştıklarını ifade eden çocuklar ise, "Okulların tatile girmesiyle birlikte belediyemizce şişme oyun parkları getirildi. Bizler arkadaşlarımızla oynayarak güzel vakit geçirdik. Yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Şişme oyun parkları, çocukların eğlenmesinin ardından belediye personelleri tarafından başka mahalleye götürülmek üzere toplandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
Van, Çaldıran, Güncel
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