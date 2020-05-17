Çaldıran Belediyesinden sosyal medya üzerinden halka sağlık hizmeti - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediyesi, sosyal medya hesaplarında ve youtube kanalı üzerinden vatandaşlara yönelik sağlıklı beslenme, aile içi şiddeti önleme ve aile planlaması konularında bilgilendirme eğitimleri veriyor.

Çaldıran Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar için de tedbir alan Çaldıran Belediyesi, internet ortamında online hizmetler veriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salgın süresince sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden online yayınla sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda diyetisyen tarafından eğitici bilgiler verilmeye başlandı. Aynı şekilde doktorlar tarafından da aile planlaması konusunda online eğitimler verileceği belirtildi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçiren vatandaşlar için sağlık alanında bazı çalışmaları hayata geçireceklerini belirterek, "Doktorlarımız, diyetisyenimiz ve sosyologumuz tarafından vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme, aile içi şiddeti önleme ve aile planlaması konularında bilgilendirme eğitimleri veriyoruz. Vatandaşlarımızın Çaldıran Belediyemize ait sosyal medya ve youtube hesaplarını takip ederek, bu faydalı hizmetten yararlanmalarını istiyoruz" dedi. - VAN