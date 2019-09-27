Çaldıran Belediyesinden stabilize yol çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesince başlatılan yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen stabilize yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kırsal mahallelerde yolları bulunmaya mahallelerde yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından stabilize yol çalışmaları yapılıyor. Çaldıran Belediyesince son iki yılda merkez ve kırsal mahallelerde yapılan 705 bin metrekare yol yapılırken, bordürlü kilitli parke taşı yapılamayan yolların yapılması için de stabilize çalışmaları yürütülüyor. Amaçlarının bordürlü kilitli parke taşı yolu olmayan mahallenin kalmaması olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde bulunan mahallelerimizi gezerek burada eksik olan hizmetleri tespit ettik. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından aplikasyon çalışmalarının ardından çalışmalarımıza başlıyoruz. Son iki yılda Çaldıran Belediyesince ilçe merkezi ve kırsalında 705 bin metrekare kilitli parke taşı yol çalışması yapılmış. Ancak yolları yapılamayan mahallelerimiz bulunmaktadır. Amacımız merkez ve kırsalında kilitli parke taşı yolları bulunmayan bir Çaldıran'ı inşa etmektir. Belediyemizin yaptığı bir takım tasarruf tedbirleri ile kasamızda biriken paraları halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmette kullanıyoruz. Bu yaz sezonunda Evciler, Yuvacık, Dayanç, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur mahallelerimizde kilitli parke taşının alt yapı çalışmalarını tamamladık. Çalışmamız şu an Salahane Mahallemizde devam etmektedir. Bu yaz sezonu sonuna kadar hedefimiz Sariharman, Sarıçimen, Yücelen, Beydoğan ve Atyoran mezrasına da bu hizmeti götürmektir. Belediyemiz yaklaşık 17 kilometrelik mahalle aralarında stabilize yol çalışması yaparak en kısa zamanda bu yollarımıza kilitli parke taşları döşeyerek halkımızın çamur deryasına dönüşen yol çilesine son vermeyi planlıyoruz" dedi. - VAN