Çaldıran Belediyesinden tiyatro kursu - Son Dakika
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Çaldıran Belediyesinden tiyatro kursu

6 saat önce

Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki gençlere ve öğrencilere yönelik tiyatro kursu projesini başlatıyor.

Çaldıran Belediyesinden tiyatro kursu, System.String[]

Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki gençlere ve öğrencilere yönelik tiyatro kursu projesini başlatıyor.

Kurslara katılmak isteyenlerin şubat ayı sonuna kadar başvuru yapabileceği kursta, katılımcılara tiyatro oyuncusu, koreografi, müzik ve dans eğitmenlerinden oluşan 5 kişilik ekip tarafından eğitimler verilecek.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirtti.

İlçede sosyal etkinliklerin artmasını sağlamak istediklerini dile getiren Ensari, "Bu amaçla spor kurslarının yanında tiyatro eğitim kursları da başlattık. Tiyatro, koreografi ve dans hocalarından oluşan beş kişilik ekiple açılacak kurslarda bir ay boyunca eğitim verilecek. Katılımcılar, kursun ardından alacakları sertifikalarla ilçemizdeki okullarda sahne alarak tiyatro gösterilerini sunabilecekler. Gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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