Çaldıran Belediyesinden üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere forma - Son Dakika

Çaldıran Belediyesinden üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere forma

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 60 öğrencinin forma ihtiyacını karşıladı.

Çaldıran Belediyesinden üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere forma, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 60 öğrencinin forma ihtiyacını karşıladı.

Çaldıran Belediyesi, "Gençlere Spor Alanlarından Destek" projesi kapsamında Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulları (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 60 öğrenciye ücretsiz eğitim vererek sınavlara hazırlıyor. 60 öğrenci, belediye araçlarıyla spor yapılacak alanlara taşınarak uzman spor hocaları eşliğinde eğitimler verilirken, forma ihtiyaçları ise Çaldıran belediyesi tarafından karşılandı. Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'Gençlere Spor Alanlarından Destek' projesi kapsamında özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere Çaldıran Belediyesince hazırlanarak teslim edildi. Çaldıran Belediyesinin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Başkan Şefik Ensari, "Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'Gençlere Spor Alanlarından Destek' projesi kapsamında 60 öğrencimize özel yetenek kursları veriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz tarafından düzenli olarak beceri, denge, dayanıklılık, koşu gibi zorlu alanlarda oluşan özel yetenek kursları veriyoruz. Her gün belediyemize ait araçlarla taşınan öğrencilerimiz, spor sonrası merkeze geri taşınmaktalar. İlçemizdeki gençlerimizin her zaman yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz. Belediyemiz bugün de 60 öğrencimizin forma ihtiyacını karşılayarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize destekte bulunmaya devam ediyor. Amacımız, açılan kurslarımızın da katkılarıyla istedikleri spor dallarındaki üniversiteye girmelerini sağlamaktır" dedi.

Kurslara katılan öğrenciler ise Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 'Gençlere Spor Alanlarından Destek' projesi kapsamında düzenlenen özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına katıldıklarını belirterek, "Biz gençlere çok katkısı oldu. Düzenli olarak özel eğitimli hocalar eşliğinde kurslarımıza katılıyoruz. Bugün de ihtiyacımız olan formalarımız Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından bizlere dağıtıldı. Bu tür katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştular - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaldıran Belediyesinden üniversitelerin özel yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere forma - Son Dakika Spor

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