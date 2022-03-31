Çaldıran Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika
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Çaldıran Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti

31.03.2022 19:16
Çaldıran Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti

Van'ın Çaldıran Belediyesi, parklarda vatandaşa ücretiz internet hizmeti vermeye başladı.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, parklarda vatandaşa ücretiz internet hizmeti vermeye başladı.

Belediye tarafından bir parkta uygulanan ücretsiz internet hizmeti, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin katıldığı programla başlatıldı.

İlçenin belli noktalarına Wİ-Fİ cihazları kurmayı hedeflediklerini belirten Ensari, çağın en önemli iletişim ve bilgilendirme kanalı olan interneti ücretsiz olarak vatandaşlara sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ensari, "Çoğu öğrencimiz internete ulaşamıyor. İnternetten ödevini yapmak isteyen ya da internetteki ödev sitelerinde ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz belediyemizin bahçesindeki parka oturup kolaylıkla internete erişim sağlayabilirler. Bununla beraber diğer vatandaşlarımız da güvenle Wİ-Fİ cihazımızdan internete girebilirler. İnternet hizmeti vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

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Şefik Ensari, Çaldıran, İnternet, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika


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