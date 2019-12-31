Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması - Son Dakika
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Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.


Çaldıran'da trafik yoğunluğunun yaşandığı ana yollar başta olmak üzere okulların bulunduğu cadde ve sokaklarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediliyor. İlçede karla mücadele çalışmalarının devamlı yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "D 975 uluslararası kara yolu ilçemizin merkezinden geçmektedir. Trafik yoğunluğunun yaşandığı merkezlerden biridir. İlçemizde kış mevsimi nedeniyle kriz merkezi oluşturduk. Olası olumsuzluklara karşı anında müdahale edebiliyoruz. İlçemizde yoğun kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 46 dereceleri görebiliyor. Bizlerde bu kapsamda trafik yoğunluğunun bulunduğu ana caddeler ve okullarımızın önlerinde olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımızı başlattık. Amacımız, seyahat eden araç sürücüleri ve halkımızın rahat etmesini sağlamaktır" dedi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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