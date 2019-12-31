Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması - Son Dakika

Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması

9 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.


Çaldıran'da trafik yoğunluğunun yaşandığı ana yollar başta olmak üzere okulların bulunduğu cadde ve sokaklarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediliyor. İlçede karla mücadele çalışmalarının devamlı yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "D 975 uluslararası kara yolu ilçemizin merkezinden geçmektedir. Trafik yoğunluğunun yaşandığı merkezlerden biridir. İlçemizde kış mevsimi nedeniyle kriz merkezi oluşturduk. Olası olumsuzluklara karşı anında müdahale edebiliyoruz. İlçemizde yoğun kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 46 dereceleri görebiliyor. Bizlerde bu kapsamda trafik yoğunluğunun bulunduğu ana caddeler ve okullarımızın önlerinde olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımızı başlattık. Amacımız, seyahat eden araç sürücüleri ve halkımızın rahat etmesini sağlamaktır" dedi. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz
Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
00:52 Taksim'de yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:52 Kurtuluş'ta yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:52 İstiklal caddesi'nde yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:51 İstanbul yeni yıla "ışıl ışıl" girdi (1) - Son Dakika
00:51 Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika
23:38 Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:53:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]