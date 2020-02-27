Çaldıran belediyesinin kar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çaldıran belediyesinin kar mesaisi - Son Dakika

Çaldıran belediyesinin kar mesaisi

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ilçe semt sahasında bulunan karları temizleyerek sahayı play-off maçlarına hazır hale getiriyor.

Çaldıran belediyesinin kar mesaisi, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ilçe semt sahasında bulunan karları temizleyerek sahayı play-off maçlarına hazır hale getiriyor.


Yurt genelinde çetin geçen kış şartlarından dolayı Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışına neden oldu. Yer yer 2 metreyi bulan kar yağışı ilçe semt sahasının da karlarla kaplanmasına neden oldu. Çaldıran spor'un maçlarının oynadığı semt sahasında biriken karların temizleme çalışmaları başlandı. Oruçlu mevkinde bulunan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde olan ilçe semt sahasında biriken bir metreyi aşkın kar birikintisi belediye ekiplerinin hassas çalışmasıyla karlardan temizlenerek play-off maçlarına hazır hale getirilecek. Amaçlarının ilçe gençliğinin boş zamanlarını spor etkinlikleri geçirmelerine katkı sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Ülkemizin doğusunda etkili olan kar yağışları ilçemizde de yoğun şekilde etkili oldu. Yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar yağışı sonucu ilçe semt sahamızın beyaz örtü ile kaplanmasına neden oldu. İlçemizi temsil eden çaldıran spor play-off maçlarında oynamayı hak etti. Bu neden karla örtülü semt sahamızdaki karları temizleyerek gençlerimizin rahat futbol oynamalarına sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz ilçe gençliğimizin boş vakitlerinde ki zamanlarını spor aktiviteleri ile geçirmeleridir. Çaldıranspor'un ilçemizi play-off maçlarında en iyi şekilde temsil ederek BAL ligine çıkmasını bekliyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bu idrak edeceğimiz Regaip kandili dolayısıyla tün vatandaşlarımızın kandilinizi tebrik eder kandilin tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi, - VAN

Çaldıran, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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