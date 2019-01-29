Çaldıran'da 103 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 70 mahalle ve 33 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 70 mahalle ve 33 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Çaldıran ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece gündüz yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, tipiden dolayı açılan yollar ise saatler içinde yeniden kapanıyor. Bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, kurdukları karla mücadele ekibi ile vatandaşın ulaşım konusunda bugüne kadar ciddi sorunlar yaşamadığını söyledi. Dundar, "İlçemizde bu yıl ciddi anlamda kar yağışı etkili olmaktadır. Yüksek kesimlerde iki metreyi bulan yağışla mücadele ederek vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. Belediyemizin '0539 552 69 01' numaralı acil Whatsapp hattından bizlere ulaşan durumlara anında müdahale ediyoruz. Karla mücadele çalışmalarımızı gruplara ayırdığımız için, yol açma hizmetlerimizi zamanında ve düzenli olarak yapmaktayız. Son kar yağışıyla birlikte ilçemizdeki kırsal mahallelerimiz ve Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Tendürek Geçidi'nde kapanmış durumdadır. Yol açma çalışmalarımız geceli gündüzlü devam ederken, açılan yollar ise tipiden dolayı saatler sonra kapanıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamamaları ve acil durumlarda yapılan ani müdahalelerle birlikte trafiğin aksamaması için şehir içindeki karlar da temizlenerek buzlanmaya karşı düzenli olarak yollar tuzlanmaktadır. Acil durumlarda 7/24 hizmet veren Whatsapp hattımıza ulaşan vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" dedi. - VAN

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