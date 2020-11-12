Çaldıran'da 11 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde 11 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, törende yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının terörle mücadele ve diğer yaşa dışı işlem ve eylemlerinin önlenmesinde hayati öneme sahip bir kuvvet olduğunu söyledi.

Dinç, "Güvenlik korucularımız, jandarma ve polis teşkilatlarımız haricinde terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ve diğer yaşa dışı olayların önlenmesinde dinamik ve önemli bir gücümüzdür. Korucularımız, kırsal bölgelerimizde elimiz ayağımız, aynı zamanda vatandaşlarımıza güven veren önemli güvenlik kuvvetimiz. Sizler, bizler için vazgeçilmezsiniz. Sizlerin de sorumluluk bilincinde hareket edeceğinize inanıyoruz. Tek bir kaçak sigarayı önlememiz dahi teröre vurulmuş önemli bir darbedir." dedi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ece, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş, Cumhuriyet Savcısı Kemal Dağtekin ve 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Yigit Yüksel katıldı.