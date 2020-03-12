Çaldıran'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Çaldıran'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Çaldıran'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


Yavuz Sultan Selim İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen programa Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Tabur Komutan yardımcılığı 1. Tabur yardımcısı Piyade Yarbay Sakıp Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin verdiği mücadele ve tarihe geçen inanılmaz başarısını ortaya koyarak vatanına milletine sahip çıktığını belirterek, "Mehmet Akif Ersoy, eşsiz mısralarla tarihimizi ölümsüzleştirmiştir. Mehmet Akif, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yazdığı marşla belirtmiştir. Milletimizin kahraman destanı olan İstiklal Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde ve İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 99. Yıl dönümünü kutluyor, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz ve ülke sınırları ötesindeki şehitlerimizle birlikte istiklal kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum" dedi.


Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise "İstiklal Marşı; ifade ettiği derin anlamları, şiir kalitesi, bayrağımızla ve tarihimizle olan ahengi bakımından yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün bir konumda olduğunu görmekteyiz. Yokluk ve sıkıntılar içerisinde elde ettiği bu üstünlüğü, yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dopdolu bir şairin, milletin ruhunda derin ıstırabın tercümanı olmasından ileri gelmektedir. Bu nedenledir ki İstiklal Marşı, milli mücadelenin bütün heybetini ve canlılığını başarıyla yansıtan yegane örnektir. İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde hazırlandı. Mehmet Akif tarafından yazılıp milletimize armağan edilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sahnelenen skecin izlenmesi, şiirlerin okunması ve koro halinde şarkıların seslendirilmesinin ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu. - VAN

Mehmet Akif Ersoy, Çaldıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:43 Kaynak: İHA
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