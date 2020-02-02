Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 13 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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