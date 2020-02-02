Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 13 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü
Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:45:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]