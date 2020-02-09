Çaldıran'da 13 düzensiz göçmen donarak öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da 13 düzensiz göçmen donarak öldü - Son Dakika

Çaldıran'da 13 düzensiz göçmen donarak öldü

28 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 düzensiz göçmen, tipiye yakalandıkları dağda donarak hayatını kaybetti.

Çaldıran'da 13 düzensiz göçmen donarak öldü, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 düzensiz göçmen, tipiye yakalandıkları dağda donarak hayatını kaybetti.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" denildi. - VAN

Çaldıran, Jandarma, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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