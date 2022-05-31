Çaldıran'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıran'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

31.05.2022 10:47
Çaldıran'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise tutuklandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 2 şahsın Ağrı ilinden Van'a gelerek göçmen kaçakçılığı yapacağı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "29 Mayıs 2022 tarihinde Çaldıran ilçesinde D.B. ve M.B. isimli şahıslar, ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyruklu göçmeni sevk ve organize ettikleri esnada suçüstü yakalanmışlardır. Olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan D.B. isimli organizatör tutuklanmıştır. Yakalanan yasadışı göçmenler ise ilgili kuruma sevk edilmiştir" denildi. - VAN

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Jandarmadan 'Özel Güvenlik' denetimi Jandarmadan 'Özel Güvenlik' denetimi Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı Ardahan'da 2 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldıran'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement