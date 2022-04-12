Çaldıran'da 183 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Çaldıran'da 183 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

12.04.2022 16:18
Çaldıran'da 183 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yüzde 75 hibeyle 183 çiftçiye 78 ton yazlık sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yüzde 75 hibeyle 183 çiftçiye 78 ton yazlık sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Buğday dağıtımına katılan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, gazetecilere, tarımla uğraşmanın bir millet için hem kalkınma vesilesi hem de stratejik bir olgu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çiftçilere gerekli destekleri verdiklerini belirten Türker, şöyle konuştu:

"183 çiftçimize yüzde 75 hibeli 78 ton yazlık sertifikalı buğday tohumu dağıttık. Burada tarım alanlarımızın mümkün olduğu kadar etkin şekilde kullanılmasına önem veriyoruz. Geçen yıllarda bölgemizde kuraklık yaşandı. İnşallah bu sene yağan yağışlarla bu sorunu aşacağımızı tahmin ediyoruz. Çiftçimize hayırlı kazançlar diliyorum."

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Çağlar, Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Lütfullah Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, Denizbank Çaldıran Şubesi Müdürü İlameddin Altun ve çiftçiler katıldı.

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Hisarcık, Çaldıran, Buğday, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran'da 183 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıran'da 183 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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