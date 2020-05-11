Çaldıran'da 2 evde 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen baskında, 8 bin paket kaçak sigara ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak sigara olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarla ekipleri, evlere eş zamanlı baskın düzenledi.Evlerde 8 bin paket kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evlerin sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.