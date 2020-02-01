Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ahır içerisinde gizlenmiş farklı markalarda 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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