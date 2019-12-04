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Çaldıran'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

7 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çaldıran'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Fizikay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Engelliler Günü'nde engelli kardeşlerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Engelli bir birey olmak sorun oluşturursa da en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. İlçemizde bulunan rehabilitasyon merkezimizdeki kardeşlerimizle bu özel günlerinde eşlik ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onları mutlu ettiği kadar bizleri de mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizin rahat ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek her türlü hizmeti sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Burada hoş ve güzelce vakit geçiren engelli kardeşlerime yaşamları boyunda sağlık, sıhhat ve başarı diliyorum" diye konuştu.


Yapılan konuşmadan sonra Fizikay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin hazırlamış oldukları şiir ve dans gösterileri sergilendi,


Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çaldıran Gençlik Merkezi üyelerince sahnelenen halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
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