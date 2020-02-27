Çaldıran'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Çaldıran'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
7 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Kaşim Mahallesi'nde İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair alınan bilgi üzerine bölgeye personel sevk edildi. Kaçak sigaranın getirileceği yer olan Kaşim Mahallesi Eşengöl yaylasında yapılan operasyonda 6 koli içerisinde toplam 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. - VAN
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