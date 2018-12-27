Çaldıran'da 37 Kişi İşe Alındı

Van'ın Çaldıran Belediyesinde 6 ay süreyle çalıştırılacak 37 kişi Noter huzurunda kurayla belirlendi.

Van'ın Çaldıran Belediyesinde 6 ay süreyle çalıştırılacak 37 kişi Noter huzurunda kurayla belirlendi.



Çaldıran Belediye Başkanlığında geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere İş-Kur bünyesinde kayıtlı bulunan işçiler için belediye salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 279 kişinin müracaat ettiği kuranın sonunda ismi belirlenen 18 erkek ve 19 kadın işçi, 6 ay boyunca İş-Kur destekli Çaldıran Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışacak.



Alımların adil şekilde yapıldığını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran'da aktif iş gücü hizmetleri yönetmenliğine ve yürürlükteki ilgi mevzuat doğrultusunda belediyemizde çalıştırılmak üzere 37 kişilik alım için müracaatlar yapıldı. 37 kişilik alım için 279 vatandaşımız İş-Kur üzerinden müracaatta bulundu. Yapılan alımlarda bayanlarda yaş sınırı aranmazken, erkeklerde 35 yaş üstü engelli ve geçmiş yıllarda hüküm giymiş vatandaşlarımız alındı. Belediyemizde çalıştırılmak üzere yapılan başvuruların eşit ve adaletli şekilde dağıtılması için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın da katımlıyla Noter huzurunda yapılan kuralarla belirlendi. Çaldıran Belediyesine atandığımız günden bu yana hiçbir mahallemizi, vatandaşımızı ayırt etmediğimiz gibi İş-Kur'da yapılan ve 6 ay çalıştırılacak 37 kişilik alımda da geçen yıl olduğu gibi eşit şekilde davrandık" dedi.



Mülkün temelinin adalet olduğunu ifade eden Dundar, "Bizler için her vatandaşımız eşittir. Yaptığımız her şey şeffaf oldu. Yapılan tüm hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın arzu ettiği doğrultuda eşit şekilde sunulmuştur, sunulmaya da devam edecektir. Bizler, vatandaşlarımıza hizmeti Hakk'a hizmet düsturuyla görüyor ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Noter huzurunda yapılan kuraya şahitlik yapan vatandaşlar ise, alımların çok eşit ve adil yapıldığını belirterek, "Çaldıran Belediyesine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da alımlar yapılıyor. 37 kişilik alım için 279 kişi başvuruda bulundu. Burada herhangi bir torpil yapılmadan alımlar Noter huzurunda, bizlerin katıldığı ortamda belirlendi. Allah kaymakamdan razı olsun, artık ilçemizde torpil ortadan kaldırıldı. Bundan sonra da bu düzen devam eder inşallah" şeklinde konuştular. - VAN

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