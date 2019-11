Çaldıran'da 4 bin 500 fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 bin 500 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Çaldıran Belediyesi tarafından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan 4 bin 500 adet fidan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk Millet Bahçesine dikildi. Saat 11.11'de başlayan törene Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Çaldıran Kaymakamı Aden Can, 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Gelece Nefes Ol" projesi kapsamında Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini söyledi. Can, "Bu genelde ülkemiz için, özelde de Van bölgesi için çok çok anlam ifade etmektedir. Bizler bugün varız yarın yokuz, ama burada olduğumuz sürece bu ağaçlandırma faaliyetlerine önem vereceğiz. Sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışacağız. Bu kalabalığı gördükçe ümitlenmeye başladım. Tüm Çaldıran halkı ile birlikte el ele vererek yeşil bir Çaldıran inşa edeceğiz. İlçemizde 4 bin 500 ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bunun 2 bin fidanını ilçemizde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk Millet Bahçesi adını verdiğimiz ormanlık alana diktik, 2 bin 500 fidanımızı da ilçemizde kırsal mahallelerimize göndererek burada okul ve cami bahçelerinde dikimini sağladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yeşil bir Çaldıran bırakmak için el ele vererek çalışacağı" dedi.



Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Gelece Nefes Ol" projesi kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Çaldıran'da da fidan dikiminin yapıldığını belirterek, "İlçemizde 4 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu geleneği her yıl sürdürerek dikilen bu fidanlarımıza da sahip çıkarak gelecek nesillerimize miras olarak bırakacağız. İlçemizi arıçam, karaçam, mavi ladin, batı ladin, sedir ağaçları ile süsleyerek yeşil örtülü bir Çaldıran haline getirebilmek adına elimizden gelebilecek her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN