Çaldıran'da 4 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
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Çaldıran'da 4 kilo afyon sakızı ele geçirildi

02.06.2022 18:03
Çaldıran'da 4 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2022 günü saat 22.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Dere yatağına gizlenmiş vaziyette 4 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da 4 kilo afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika


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