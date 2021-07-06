Üye Girişi
Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi

06.07.2021 08:49
Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde arazideki 3 şüpheli şahsın attığı çantalarda 41 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde arazideki 3 şüpheli şahsın attığı çantalarda 41 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3 Temmuz 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi Çoraklı mezrasında göçmen kaçakçılığını önlemek maksadıyla alınan tedbirler neticesinde çobanlardan alınan istihbari bilgiler sonucunda yapılan operasyonda, arazide şüpheli 3 şahsın sırt çantalı yürüdükleri esnada 'dur' ihtarına uymayarak sırt çantalarını bırakıp kaçtıkları, yapılan incelemede 3 çanta içerisinde 80 paket halinde 41 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu ve kimlik bilgileri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN

Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Çaldıran, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi 15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi 15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Bikinili pozunu paylaşan Duygu Özaslan'ın ayakkabıları yorum yağmuruna tutuldu 15:46 Bikinili pozunu paylaşan Duygu Özaslan'ın ayakkabıları yorum yağmuruna tutuldu
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim İsmail Balaban annesinin 15:08 İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 15:02 Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerin başları hala ortaya çıkmadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek 14:39 Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerin başları hala ortaya çıkmadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay 14:22 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay

Son Dakika Haberleri
15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi
15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
15:38 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim
15:33 Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler
15:32 Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım
15:09 Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapacak Barcelona'ya, Filistin tepki gösterdi
15:01 Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
15:01 Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı
14:21 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay
14:12 Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi         
15:57
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı         
15:50
Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kamerada! Görüntüleri de silmeye çalıştılar Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kamerada! Görüntüleri de silmeye çalıştılar         
15:48
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı         
15:44
Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler         
15:34
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı         
15:01
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor         
14:34
Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti         
14:13
Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim         
13:59
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da         
13:10
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 16:01:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran'da 41 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement