Çaldıran'da 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Umuttepe Mahallesi'nde bir şahsın evinin yakınında kaçak sigara bulundurduğu bilgisi alındığı belirtilerek, "Bunun üzerine 11 Mayıs 2020 günü Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umuttepe Mahallesi'nde ikamet eden bir şüpheli şahsın evinin yakınında yapılan aramada toplam 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN