Çaldıran'da 5 Metrelik Buz Sarkıtı

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir binanın çatısında yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtı oluştu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir binanın çatısında yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtı oluştu.



Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların hakim olduğu ilçede, çatı saçaklarında da uzun buz sarkıtları oluştu. AK Parti Çaldıran İlçe Başkanlığının da içinde bulunduğu binanın çatısında ise yaklaşık 5 metre uzunluğunda buz sarkıtı oluştu.



Çaldıran Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de, olumsuz bir durumun yaşanmaması için çatı saçaklarındaki buz sarkıtlarını temizlemeye devam ediyor. - VAN

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