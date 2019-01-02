Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da 5 Metrelik Buz Sarkıtı

Çaldıran'da 5 Metrelik Buz Sarkıtı

2 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir binanın çatısında yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtı oluştu.

Çaldıran'da 5 Metrelik Buz Sarkıtı, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir binanın çatısında yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtı oluştu.

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların hakim olduğu ilçede, çatı saçaklarında da uzun buz sarkıtları oluştu. AK Parti Çaldıran İlçe Başkanlığının da içinde bulunduğu binanın çatısında ise yaklaşık 5 metre uzunluğunda buz sarkıtı oluştu.

Çaldıran Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de, olumsuz bir durumun yaşanmaması için çatı saçaklarındaki buz sarkıtlarını temizlemeye devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Çaldıran, Güncel
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