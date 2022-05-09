520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

09.05.2022 16:36
520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yol kontrol noktasında N.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı kamyonun durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan kamyonun kasasında 520 litre kaçak akaryakıt tespit edilmiştir. Kamyon sürücüsü olan N.A. isimli şahıs gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(M. Emin Arvas - İHA)

520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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