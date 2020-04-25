Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek - Son Dakika

Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek

6 saat önce

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ile Çaldıran Belediyesi tarafından günde 600 kişiye sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek, System.String[]

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ile Çaldıran Belediyesi tarafından günde 600 kişiye sıcak yemek dağıtımına başlandı.


Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Çaldıran Belediyesi tarafından Ramazanın ikinci gününde ilçeye bağlı merkez ve yaklaşık 100'e yakın kırsal mahallede ikamet eden kimsesiz ve yardıma muhtaç aileye günde üç çeşit yemek dağıtımına başlandı. Çaldıran Kaymakamlığının 300, Çaldıran Belediyesi'nin de 300 aileye sıcak AŞ verilmesiyle toplamda ilçede günde 600 muhtaç aile iftar sofrasında sıcak yemekle buluşacak. Her gün değişik çeşitlerden oluşacak olan 600 kişilik yemeğin SYDV Aşevi bünyesinde pişirilmesinin ardından görevli kişiler tarafından mahalle mahalle dolaşılarak tek tek ihtiyaç sahiplerine dağıtımları gerçekleşecek.


Devletin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Çaldıran Kaymakamı Adem Can, "Çaldıran Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile Belediye Başkanlığımız olarak aldığımız ortak kararla ilçemizde 300 Kaymakamlığımızca olmak üzere toplamında 600 aileye her gün sıcak yemek dağıtma kararı aldık ve bugün itibari her gün değişik üç çeşit sıcak yemeği ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşımıza ulaştıracağız. İlçemizde 100'e yakın kırsal mahallemiz bulunmakta. Burada bulunan her ihtiyaç sahibine ulaşarak iftar sofrasında sıcak yemeğini yemesi için vakfımız çalışmalarını aralıksız devam edecektir. Aynı zamanda ilçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ihtiyaç sahibi olan ailelerimize gıda ve nakdi yardımlarda da bulunarak devletimizin şefkat elinin uzanacağı her yerde huzur ve mutluluğu yaşatacaktır. Devlet halkıyla halkta devleti ile vardır düşüncesi ile devletimiz kimsesiz muhtaç ailelerimize yardımlarını aralıksız sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecektir" dedi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise "Bu rahmet ve bereket ayında belediyemiz ile kaymakamlığımızın ortak aldığı kararla günde 600 muhtaç ailemize sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Her gün değişik üç çeşit yemeği görevliler tarafından tespit edilen 600 ailemize iftar öncesi ulaştırılarak hak sahiplerinin iftar sofralarını süsleyecek inşallah. Bu uygulamamız tüm ramazan boyunca devam ederken gıda yardımlarımızda aralıksız devem edecektir" dedi


İftar Öncesi sıcak yemek alan vatandaşlar" Allah devletimize zeval vermesin. Kaymakamlığımız ve belediyemiz ortaklaşa bizlere iftar öncesi sıcak yemek getiriyorlar. Bu uygulama ihtiyaçlarını karşılayan halka uzanan güzel bir eldir. Çok mutlu olduk Allah yetkililerden razı olsun şeklinde" konuştular. - VAN

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:04 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak "Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik         
22:00
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı         
21:45
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti         
17:26
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 22:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıran'da 600 aileye sıcak yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]