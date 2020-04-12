Son Dakika › Güncel › Çaldıran'da 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Çaldıran'da 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
6 saat önce
VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ne İran üzerinden yasa dışı yollarla kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mahalle yakınında yaptıkları arazi arama-tarama faaliyetinde, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.?
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı