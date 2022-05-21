Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu - Son Dakika
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Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu

21.05.2022 13:39
Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu

Van'ın Çaldıran ilçesinde araziye gizlenmiş 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde araziye gizlenmiş 72 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Komutanlığı ekiplerince dün saat 00.30 sıralarında Çaldıran kırsalındaki arama tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş 72 kilo 500 gram eroin bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu
Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu
Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da arazide 72 kilo 500 gram eroin bulundu - Son Dakika
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