Çaldıran'da 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çaldıran
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alakaya Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz
konusu adrese düzenlen operasyon neticesinde, şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Uyku apnesine yakalanan adam, "Ölürüm" korkusuyla tam 3 yıldır uyumuyor
Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti
Eşek üzerinde evlilik teklifi!
İzmir'de küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu!