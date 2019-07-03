Son Dakika Haberleri: Çaldıran'da 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Çaldıran'da 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran'da 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alakaya Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese düzenlen operasyon neticesinde, şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde 9 bin 118 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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