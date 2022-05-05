Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi

05.05.2022 17:24
Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama çalışmalarında çuval içinde 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama çalışmalarında çuval içinde 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince Çaldıran kırsalında yapılan arama- tarama faaliyetinde, arazide çuval içine gizlenen 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Güvenlik güçleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi
Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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